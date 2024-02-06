Враг также потерял очень много техники, в частности, 35 боевых бронированных машин.

Потери России в Украине за сутки увеличились более чем на 1 тысячу захватчиков и пересекли новую красную линию - теперь составляют более 390 тысяч человек.

За сутки были уничтожены еще 1 020 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook. В Генштабе добавили, что теперь общие вражеские потери примерно составляют 390 580 оккупантов.

Кроме того, в течение суток "минусовано" 35 боевых бронированных машин оккупантов, 17 танков, 18 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны и 10 единиц спецтехники.

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Утром 6 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне "свирепствуют" на фронте - за сутки произошло 126 боев. Отмечалось, что горячо было на Авдеевском, Марьинском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Украинские воины дают достойный отпор противнику и наносят им значительные потери. Стоит отметить, что потери РФ на 5 февраля 2024 года составили примерно 389 560 захватчиков.

По сведениям американского Института изучения войны, кадры с геолокацией, которые были опубликованы 5 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на юго-запад от города Авдеевка.

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