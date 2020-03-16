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Российский КС признал конституционность "путинских" поправок в Конституцию

15:54, 16 марта 2020
Русский міръ
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В конституцию РФ внесут поправки Путина / fiction.eksmo.ru

Об этом сообщает российское агентство ТАСС

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Напомним, на прошлой неделе все региональные законодательные собрания России поддержали внесение в Конституцию РФ поправок, которые среди прочего позволяют действующему главе Кремля Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и снова баллотироваться на выборах. На это у региональных парламентов пошло всего два дня. 

Ранее, 10 марта Госдума России сняла ограничения на количество президентских сроков.

Путин внес поправки к законопроекту об изменениях в Конституции в начале марта. В частности, некоторые из поправок касаются упоминания Бога в Конституции, и что браком исключительно считается союз мужчины и женщины.

В остальных поправках значится следующее: запрет на отчуждение территорий, русский народ признается «государствообразующим», не допущение «умаления подвига народа в Великую Отечественную войну».

Кроме того, одной из поправок Путин предложил внести в основной закон положение о преемственности РФ в отношении СССР, еще одной – запретить госслужащим иметь иностранные счета и гражданство.

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