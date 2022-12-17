Пропагандисты заявляют, что процент летальности в российских госпиталях составляет лишь 0,5.

В Российской Федерации заявили, что 97% военных возвращаются из Украины домой живыми. Как рассказали российские пропагандисты в одной из передач на росТВ, процент летальности в их госпиталях составляет лишь 0,5.

Так, российский военный, который выступил в эфире, заявил, что во время Второй мировой войны выживало якобы лишь 70% советских солдат, а России во время войны против Украины "удалось достичь" высокого показателя.

"Таких цифр никогда не было! Эта цифра сегодня достигает 97%. Это объективные данные, которые мы изучаем", - выдал рашист.

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Война в Украине: потери России

По официальным данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 17 декабря враг ориентировочно потерял около 97 тысяч 690 человек. Кроме этого, защитники нашей страны "минуснули" немало техники РФ.

Особенно российские войска несут потери на Донбассе. Так, на Луганщине из-за значительного количества раненых оккупационные власти передали под нужды российских военных больницы в двух городах.

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