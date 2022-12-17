Кроме этого, защитники нашей страны "минуснули" немало техники РФ / фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили новую партию российских захватчиков. Еще 420 рашистов, пришедших на нашу землю с войной, стали удобрением.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook сообщается, что с 24 февраля по 17 декабря враг ориентировочно потерял около 97 тысяч 690 человек. Кроме этого, защитники нашей страны "минуснули" немало техники РФ.

Враг потерял:

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  • танков - 2 тыс. 985 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин - 5 тыс. 958 (+6),
  • артиллерийских систем – 1 тыс. 947 (+1),
  • РСЗО - 410,
  • средства ПВО - 211,
  • самолеты – 281,
  • вертолеты – 264,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648,
  • крылатые ракеты - 653 (+61),
  • корабли/катера ‒ 16,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 тыс. 577 (+14),
  • специальная техника - 174 (+2).
Новые потери РФ / инфографика Генштаб ВСУ

Война РФ против Украины: потери страны-агрессора

Как уже сообщал УНИАН Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать оккупантов. На Луганщине из-за значительного количества раненых оккупационные власти передали под нужды российских военных больницы в двух городах.

За прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 680 оккупантов. Как испытают в Пентагоне, зима будет очень динамичным временем в Украине.

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