Также уничтожено пять танков и шесть боевых бронированных машин.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили новую партию российских захватчиков. Еще 420 рашистов, пришедших на нашу землю с войной, стали удобрением.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook сообщается, что с 24 февраля по 17 декабря враг ориентировочно потерял около 97 тысяч 690 человек. Кроме этого, защитники нашей страны "минуснули" немало техники РФ.

Враг потерял:

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танков - 2 тыс. 985 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 5 тыс. 958 (+6),

артиллерийских систем – 1 тыс. 947 (+1),

РСЗО - 410,

средства ПВО - 211,

самолеты – 281,

вертолеты – 264,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648,

крылатые ракеты - 653 (+61),

корабли/катера ‒ 16,

автомобильная техника и автоцистерны – 4 тыс. 577 (+14),

специальная техника - 174 (+2).

Война РФ против Украины: потери страны-агрессора

Как уже сообщал УНИАН Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать оккупантов. На Луганщине из-за значительного количества раненых оккупационные власти передали под нужды российских военных больницы в двух городах.

За прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 680 оккупантов. Как испытают в Пентагоне, зима будет очень динамичным временем в Украине.

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