За минувшие сутки украинские защитники уничтожили новую партию российских захватчиков. Еще 420 рашистов, пришедших на нашу землю с войной, стали удобрением.
В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook сообщается, что с 24 февраля по 17 декабря враг ориентировочно потерял около 97 тысяч 690 человек. Кроме этого, защитники нашей страны "минуснули" немало техники РФ.
Враг потерял:
- танков - 2 тыс. 985 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин - 5 тыс. 958 (+6),
- артиллерийских систем – 1 тыс. 947 (+1),
- РСЗО - 410,
- средства ПВО - 211,
- самолеты – 281,
- вертолеты – 264,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648,
- крылатые ракеты - 653 (+61),
- корабли/катера ‒ 16,
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 тыс. 577 (+14),
- специальная техника - 174 (+2).
Война РФ против Украины: потери страны-агрессора
Как уже сообщал УНИАН Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать оккупантов. На Луганщине из-за значительного количества раненых оккупационные власти передали под нужды российских военных больницы в двух городах.
За прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 680 оккупантов. Как испытают в Пентагоне, зима будет очень динамичным временем в Украине.