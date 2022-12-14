Группа оккупантов уничтожена в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области.

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать оккупантов в Луганской области. Из-за значительного количества раненых оккупационные власти Луганщины передали под нужды российских военных больницы в двух городах.

Как указано в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, несколько дней назад неподалеку Новоайдара на Луганщине ликвидированы 15 российских военных,

"В ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области, уничтожено более 15 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

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Из-за значительного количества раненых оккупационная власть Луганщины передала под нужды российских военных больницу в Юбилейном и Луганске.

"Так называемым "указом" оккупационной власти под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск", – информирует Генштаб.

Ситуация на Луганщине

ВСУ проводят контрнаступление на Луганщине. О начале деоккупации области объявили 5 октября.

К середине ноября ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.

Украинские защитники продвигаются на Луганщине; есть успехи, в частности, в направлении Сватово-Кременная.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что оккупанты стянули в направлении Кременской и Сватово тысячи мобилизованных резервистов.

У Гайдая есть надежда, что в конце зимы ВСУ смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году – деоккупировать всю территорию Луганской области.

Сообщалось также, что по всей линии фронта в Луганской области очень плохая связь, поскольку российские захватчики боятся местных партизан.

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