Орбан считает, что Венгрия не пострадает от России, если большинство стран-членов ЕС поддержат использование замороженных активов для удовлетворения потребностей Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал российскому диктатору Владимиру Путину письмо, в котором поинтересовался, накажет ли РФ его страну, если та поддержит использование российских замороженных активов для "репарационного кредита" Украине.

Об этом сообщает венгерское издание Mandiner. Отмечается, что Орбан рассказал, что написал Путину письмо с просьбой предоставить информацию о том, какой Россия планирует ответ, если Евросоюз решит использовать российские замороженные активы, и будут ли приниматься Россией во внимание голоса отдельных стран-членов по этому вопросу.

По словам Орбана, ответ Кремля был четким, что россияне отреагируют "решительно", а также обратят внимание на то, кто проголосует из стран-членов на саммите ЕС за соответствующее решение.

При этом, премьер подчеркнул, что Венгрия не поддерживает использование российских замороженных денег, поскольку, по его мнению, это будет представлять новый уровень обострения.

В то же время, как утверждал Орбан, Венгрия не пострадает, если большинство стран-членов ЕС на саммите решит использовать российские активы.

Когда решится судьба "репарационного кредита" для Украины

Как известно, 18-19 декабря лидеры стран-членов ЕС соберутся на заседание Европейского совета. На повестке дня будет вопрос о решении неотложных финансовых потребностей Украины на период 2026-2027 годов.

На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что продолжается работа по поводу использования замороженных российских активов в Европе для нужд вооружения Украины. Он ожидает, что 18 декабря на саммите ЕС удастся принять политическое решение по использованию замороженных активов. Он добавил, что соответствующее решение можно принять квалифицированным большинством.

3 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на период 2026-27 годов предлагается покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - это 90 млрд евро.

