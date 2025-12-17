Межзвездная комета 3I/ATLAS, открытая всего полгода назад, озадачила мир странным ускорением.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта всего пять с половиной месяцев назад, и за это время она успела взбудоражить весь мир. Этот своеобразный объект — всего лишь третий межзвездный гость, обнаруженный среди тысяч тел, пролетающих через нашу Солнечную систему. И он уже вызывает бесконечный интерес.

В последние несколько недель появилось несколько исследований, объясняющих, что 3I/ATLAS испытывает так называемое "негравитационное ускорение". Однако, поскольку этот термин звучит так, будто объектом движет что-то постороннее (например, двигатель космического корабля, как полагают некоторые), ученые решили разъяснить, что это значит на самом деле, пишет IFL Science.

Вокруг этой кометы ходило много дезинформации, включая заявления о том, что это замаскированный космический корабль, который использовал сближение с Солнцем в октябре (когда комету не было видно из-за яркости звезды) для совершения скрытого маневра и атаки на нашу планету.

Поскольку ничего подобного не произошло, внимание теперь переключилось на негравитационное ускорение, которое совершенно нормально для комет, но звучит как научная фантастика.

Что такое негравитационное ускорение

Негравитационное ускорение означает, что небесное тело испытывает ускорение, вызванное не гравитационной силой других планет или Солнца. Это следствие дегазации (выброса газов).

Кометы — это большие куски льда и камня, которые часто называют "грязными снежками". Когда они приближаются к Солнцу, они нагреваются и начинают сублимировать. Это означает, что замерзшие льды (вода, углекислый газ и т. д.) превращаются из твердого состояния сразу в газ, минуя жидкую фазу. Это не плавный процесс: часто кометы (и по крайней мере один известный нам астероид, 3200 Фаэтон) выбрасывают струи материи (джеты), которые формируют хвост и кому (облако газа и пыли вокруг ядра), которые вы видите на снимках.

Эти струи могут влиять — и часто влияют — на движение кометы, создавая негравитационное ускорение. Точную динамику рассчитать невозможно, потому что ядра комет крошечные по космическим меркам. Несмотря на кому, которая может простираться на 100 000 километров, ядро знаменитой кометы Галлея составляет всего 15 километров по самой длинной оси. Ядро 3I/ATLAS может быть намного меньше.

Комета также вращается, подставляя солнечным лучам разные свои стороны в разное время. Кометы — это не идеальные шары, а неровные куски породы, напоминающие картофелину. Эта неравномерность говорит нам о том, что джеты и дегазация могут происходить на одной части тела сильнее, чем на другой, с разными интервалами и с разным эффектом.

Новые данные о размере и массе

Тем не менее, в совокупности потеря материи сдвигает комету. В случае с 3I/ATLAS исследователи смогли измерить этот сдвиг, используя телескопы околоземного базирования (включая орбитальные, такие как Hubble), а также данные аппарата Trace Gas Orbiter (Европейское космическое агентство) на орбите Марса и миссии Psyche (NASA) в глубоком космосе.

Эти объединенные наблюдения указывают на ускорение около половины микрона на секунду в квадрате. Это ничтожно мало по сравнению с гравитационным притяжением планеты, но при постоянном воздействии это может со временем вызвать отклонение от предсказанной орбиты. И все же изменение скорости менее чем на микрон в секунду за секунду не похоже на действия искусственного корабля, пытающегося совершить странный маневр.

Однако авторы нового исследования смогли извлечь из этой крошечной вариации нечто захватывающее. Они оценили массу кометы до того, как она приблизилась к Солнцу и испытала основную дегазацию. Они утверждают, что в сентябре масса кометы составляла 44 миллиона метрических тонн; это примерно в семь с лишним раз больше массы Великой пирамиды Гизы.

Если эта оценка верна, ядро 3I/ATLAS может быть немного меньше предыдущих оценок — около 375 метров.

Ранее УНИАН сообщал, что межзвездная комета 3I/ATLAS может быть примитивным углеродным объектом, в котором спектры объекта сравниваются с нетронутыми образцами NASA из Антарктиды.

