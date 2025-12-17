Качественный технический контроль авто на дороге невозможен и может нести коррупционные риски, считает эксперт.

В Украине планируют ввести придорожный технический контроль с остановкой авто прямо на дороге, а идею объясняют повышением безопасности движения. Генеральный директор Luaz Motors Вадим Игнатов сообщил, что такой формат проверок неэффективен и несет коррупционные риски.

"Не надо его (техническое состояние авто, - УНИАН) измерить или что-то проходить на дорогах. Это совсем неразумная и ненужная трата денег. Например, экологические требования, если на улице низкая температура, вообще нельзя измерить, потому что не существует приборов, которые корректно оценивают. Нельзя на дороге качественно контролировать техническое состояние авто", - отметил Игнатов.

По словам эксперта, техосмотр целесообразнее контролировать цифровыми методами и без остановок авто, по аналогии с проверкой автогражданки через базы данных и камеры фиксации. Поскольку полиция уже видит информацию по номерным знакам в планшетах, а камеры автоматической фиксации научились распознавать автомобили без страховки.

Он отметил, что качественный технический контроль, в частности экологических показателей, на дороге невозможен и уже приводил к злоупотреблениям в прошлом, когда экологическая инспекция останавливала авто на дорогах и штрафовала водителей, ссылаясь на сомнительные показатели.

Игнатов напомнил, что тогда эта практика завершилась лавиной судебных исков, когда водители массово оспаривали штрафы и доказывали, что обеспечить объективный и качественный технический контроль прямо на дороге невозможно. Именно поэтому возвращение к такой модели эксперт считает не только расточительством средств, но и потенциальным источником коррупции.

"Это злоупотребление, коррупционные риски и абсолютно неэффективный способ контроля", - добавил эксперт.

Правительство планирует ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас данное требование действует только для коммерческих грузовиков и автобусов.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, в Украине должен заработать придорожный технический контроль. Так, украинские контрольные службы будут иметь возможность остановить на дороге авто и полноценно проверить техническое состояние транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года выросли цены на услугу по техосмотру. Для легковых авто эта процедура стоит 1700 гривен, а для грузовиков - 2300 гривен.

