Ведущая призналась, что рождество в этом году для нее особенное.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк показала первую в жизни маленького сына Оскара рождественскую елку и проговорилась, как она нежно его называет.

В своем Instagram в stories артистка поделилась подборкой видео, на которых запечатлела праздничную атмосферу дома.

"Я уже нарядила елку, первую елку, которую увидит Оскар", - отметила Леся.

Кроме елки, на одном из роликов ведущая засветила каминную зону с коллекцией своих статуэток.

При этом Никитюк назвала сына "боссом" и рассказала, чем еще особенная его первая в жизни елка:

"Первая елка, которую увидит наш босс, будет сидеть и смотреть на огоньки. Елка тоже особенная в этом году, я много лет специально не распаковывала игрушки, держала их на спешл-рождество в моей жизни".

По ее словам, эти игрушки создавались и расписывались вручную.

"Очень красиво, я просто в восторге. И это для меня такое особенное рождество в этом году. Эта елка, и босс, который будет на это все смотреть…", - добавила Никитюк.

Она также подчеркнула, что лучший подарок - это тот, который приносит эмоции близким:

"Очень важно в нашей жизни получать эмоции. Думаю, вы часто наблюдаете за тем, как я дарю эмоции своим родителям. Мне действительно нравится что-то интересное для них готовить".

Напомним, ранее УНИАН писал, что сыну Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука исполнилось полгода.

