Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк показала первую в жизни маленького сына Оскара рождественскую елку и проговорилась, как она нежно его называет.
В своем Instagram в stories артистка поделилась подборкой видео, на которых запечатлела праздничную атмосферу дома.
"Я уже нарядила елку, первую елку, которую увидит Оскар", - отметила Леся.
Кроме елки, на одном из роликов ведущая засветила каминную зону с коллекцией своих статуэток.
При этом Никитюк назвала сына "боссом" и рассказала, чем еще особенная его первая в жизни елка:
"Первая елка, которую увидит наш босс, будет сидеть и смотреть на огоньки. Елка тоже особенная в этом году, я много лет специально не распаковывала игрушки, держала их на спешл-рождество в моей жизни".
По ее словам, эти игрушки создавались и расписывались вручную.
"Очень красиво, я просто в восторге. И это для меня такое особенное рождество в этом году. Эта елка, и босс, который будет на это все смотреть…", - добавила Никитюк.
Она также подчеркнула, что лучший подарок - это тот, который приносит эмоции близким:
"Очень важно в нашей жизни получать эмоции. Думаю, вы часто наблюдаете за тем, как я дарю эмоции своим родителям. Мне действительно нравится что-то интересное для них готовить".
Напомним, ранее УНИАН писал, что сыну Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука исполнилось полгода.