В российском Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) завершился этап исследований по созданию сверхзвукового авиалайнера. Об этом научный авиационный центр сообщил в своем Telegram-канале.

Для испытания необходимых технологий ЦАГИ в кооперации с ОАК, "ОДК-Климов" и ЦИАМ разрабатывают демонстратор комплекса технологий "Стриж".

Одной из технологий, которую должен апробировать летательный аппарат, является верхнее расположение силовой установки на планере. Такое решение должно снизить уровень звукового удара, возникающего во время полета на сверхзвуковом режиме.

На первом этапе исследований специалисты спроектировали и изготовили модели элементов силовой установки летательного аппарата.

Она состоит из двух двигателей, к каждому из которых присоединено воздухозаборное устройство и плоское реактивное сопло с косым срезом. Были проведены испытания в аэродинамических трубах ЦАГИ.

Отмечается, что с учетом верхнего расположения двигателя были получены "выше стандартных" характеристики воздухозаборного устройства, а потери тяги плоского реактивного сопла показали "приемлемые характеристики".

Следующим шагом стали испытания на наземном стенде разработанного "ОДК-Климов" двигателя РД-93МС, адаптированного к применению в составе демонстратора.

В ходе испытаний на сопло установили разработанную ЦАГИ систему шумоподавления для снижения шума струи на взлетных режимах.

Интересно, что подобной "показухой" россияне занимаются даже несмотря на фактический провал попыток наладить выпуск обычных дозвуковых пассажирских самолетов.

Напомним, ранее УНИАН сообщил, что РФ построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала.

По состоянию на сегодня россияне еще даже не начали серийное производство своего флагманского МС-21. При этом стоимость пассажирского самолета постоянно растет и уже сейчас ее можно сравнить с ценой западных машин.

