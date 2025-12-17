Трудный цикл подходит к концу, появляется возможность вернуть себе уверенность, внутреннюю опору и ясное ощущение направления.

После 17 декабря 2025 года для трех знаков Зодиака заканчивается непростой этап. Этому способствует ретроградный Хирон, который помогает осмыслить недавние трудности и увидеть их истинный смысл. То, что еще недавно воспринималось как тупик или затянувшийся кризис, начинает складываться в понятную картину, пишет YourTango.

Среда приносит ощущение смягчения и внутреннего освобождения. Приходит понимание, что главный урок ретроградного Хирона усвоен. Мы начинаем замечать признаки исцеления там, где раньше видели лишь напряжение. Давление постепенно уходит, а застоявшиеся процессы начинают двигаться вперед - спокойно, осознанно и без спешки.

Для этих астрологических знаков трудный цикл подходит к концу. После 17 декабря появляется возможность вернуть себе уверенность, внутреннюю опору и ясное ощущение направления. Будущее перестает казаться туманным, и путь вперед становится заметно ровнее, чем был в последнее время.

Дева

В период ретроградного Хирона вы, Дева, ясно увидели, насколько сильно вас изменили последние испытания. Пришло осознание, что давление и сложности были не признаком слабости, а доказательством вашей выносливости и зрелости. Это понимание играет ключевую роль.

17 декабря приносит внутренний сдвиг и ощущение, что ситуация действительно изменилась к лучшему. Вы больше не застреваете в бесконечном круге тревог и чрезмерного анализа. Появляется легкость, ощущение собственных сил и устойчивости. Среда открывает для вас более спокойный и гармоничный этап. Трудности остаются позади, поскольку Вселенная словно признает вашу стойкость и освобождает пространство для здорового движения вперед.

Стрелец

Стрельцу приходит время отпустить груз, который он долго нес из чувства долга или стремления поступить правильно. Ретроградный Хирон показывает, что вы удерживали это бремя дольше, чем было необходимо, и теперь настал момент освободиться от него.

В среду приходит ясность: вы начинаете понимать, почему эта ноша так сильно давила и почему вы наконец готовы поставить точку. Это осознание приносит глубокое чувство облегчения. 17 декабря внутри вас происходит перелом - вы готовы разорвать устоявшийся сценарий, который больше не служит вашему росту. С этого момента трудный период начинает сходить на нет.

После 17 декабря к вам возвращается жизненная энергия. Оптимизм появляется снова, но уже более зрелый, спокойный и реалистичный. Вселенная поддерживает ваше обновление и мягко подталкивает довериться этому новому этапу.

Рыбы

Для Рыб ретроградный Хирон поднимает на поверхность старую эмоциональную боль, которая незаметно влияла на выбор и решения. Вы чувствуете усталость от повторения одного и того же сценария и внутреннюю готовность начать с чистого листа. В среду появляется отчетливый знак, который дает понять: сложный период действительно завершился.

17 декабря возвращает в вашу жизнь ощущение покоя - важно позволить ему быть. Все происходящее ощущается мягко, устойчиво и вселяет уверенность. Это явный позитивный сигнал. День открывает для Рыб более светлую и бережную главу жизни. Вы чувствуете гармонию с собой и окружающим миром, а то, что долго тяготило, отступает, позволяя двигаться вперед с обновленной надеждой.

