Доверчивая русская публика аплодировала, но цитата вовсе не принадлежит выдающемуся политику.

Русский диктатор Владимир Путин опозорился фейковой цитатой о войне, которую "приписал" Отто фон Бисмарку.

Во время так называемой "прямой линии" российский президент решил "блеснуть умом", процитировав якобы Бисмарка. Электорат громко аплодировал, но цитата оказалась фейковой.

"Войны выигрывают школьные учителя и священники", - заявил Путин, вспоминая Бисмарка.

На самом деле это слова профессора географии из Лейпцига Оскара Пешеля датированы 17 июля 1866 года. Эту цитату профессор добавил в свою статью "Уроки новейшей военной истории" в журнале Auslandes.

"Мы только что сказали, что само народное образование решает исход войн. Теперь мы хотим показать, что когда пруссаки одержали победу над австрийцами, это была победа прусских учителей над австрийскими учителями", - гласит оригинальная цитата Пешеля.

"Прямая линия" - о чем еще бредил диктатор

Главарь россиян на "прямой линии" утверждал, что мир будет только тогда, когда Россия "добьется своих целей". Владимир Путин заявил, что власти РФ по-прежнему хотят "демилитаризации" и "денацификации" Украины, а также, чтобы Украинское Государство имело нейтральный статус.

Украинская сторона настроена на продолжение борьбы. Президент Владимир Зеленский уже раскрыл планы Киева по войне на 2024 год - это срыв наступательных операций противника и достижение превосходства в воздухе.

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