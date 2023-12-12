В частности, речь идет о лишении России превосходства в воздухе и срыве российских наступательных операций.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом назвал цели Украины в войне с Российской Федерацией на 2024 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в начале встречи с Байденом в Овальном кабинете Белого дома. В частности, глава государства поблагодарил США за поддержку.

Президент Украины рассказал, что вчера, 11 декабря, провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.

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"Они поражены экономическим ростом Украины, на почти 5%", – сказал он и добавил, что это существенный показатель.

"Украина постепенно становится менее зависимой от помощи. И мы движемся в верном направлении. Я хочу обсудить с президентом как укрепить это. Особенно, усилить нашу противовоздушную оборону и способность уничтожать российскую логистику. Наши цели на 2024-й год ясны: лишить Россию превосходства в воздухе и сорвать их наступательные операции. И я думаю, что это реально", – подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины рассказал, что встретился с руководителями американских оборонных компаний, которые "помогают Украине в ускорении развития арсеналов демократии". Зеленский напомнил, что ранее с Байденом было согласовано совместное производство оружия, что очень важно для Украины.

"Мы обсудим, как ускорить это", – сказал он.

Кроме того, как подчеркнул Зеленский, надо быстрее работать над замороженными российскими активами. По словам президента Украины, речь идет о "более 300 миллиардов замороженных активов от террористов".

"Мы должны их использовать для защиты от российского террора. И я хочу обсудить определенные детали", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина даже во время войны продолжает реформировать институты.

"Я думаю, что мы успешны и это очень важно", – добавил Зеленский.

По его убеждению, люди должны быть уверены, что свобода обезопасена и достаточно сильна для победы.

Поддержка Украины со стороны США: это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в октябре 2023 года Байден обратился к Конгрессу США с дополнительным запросом на финансирование помощи для Украины объемом 61 млрд долларов. Президент США предлагает совместить в одном пакете помощь объемом около 110 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

В то же время в Конгрессе представители Республиканской партии не поддерживают этот запрос. В частности, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон сохраняет непоколебимость в требованиях к президенту США Джо Байдену относительно одобрения дополнительной помощи для Украины. Джонсон подчеркивает, что администрация Джо Байдена должна предоставить четкую стратегию относительно видения победы Украины, ввести четкий надзор за распределением американской помощи, и решить проблему незаконной миграции на южной границе. Он заявляет, что надо ввести трансформационные изменения на американской границе, чтобы решить проблему наплыва нелегальных мигрантов.

В СМИ уже пишут, что Конгресс США, скорее всего, отложит рассмотрение законопроекта относительно помощи Украине и безопасности границы США до следующего года.

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