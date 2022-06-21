Кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины.

Российские оккупанты проводят кадровые ротации в Росгвардии на фоне значительных потерь в войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В Федеральной службе войск росгвардии произошли кадровые изменения. Генерал-лейтенант Сергей Власенко отстранен от должности начальника штаба – первого заместителя командующего северокавказского округа войск росгвардии. Генерал-лейтенант Анатолий Маликов назначен на руководящую должность в северокавказском округе войск росгвардии. До сих пор Маликов занимал должность начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ Федеральной службы войск росгвардии", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ГУР, последние кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники.

Напомним, как писал УНИАН, в Кремле продолжают искать "крайних" в провальной войне в Украине. Так, командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации генерала-полковника Андрея Сердюкова уволили с должности за массовые потери среди российских десантников.

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