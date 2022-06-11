Также уничтожено было по меньшей мере 11 единиц техники.

В Оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 39 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Пивдень" в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже обороны.

"Не имея успеха в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиции вертолетными ударами с воздуха. В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника на Херсонщине, а Су-27 - по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе изучения маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонщины, украинская разведывательная группа уничтожила группу российских десантников, завладев их оружием и средствами связи.

"Всего за сутки силами наших подразделений, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 рашистов, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62 и 4 бронированных, 3 грузовых машины, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и 2 гаубицы "Мста-Б". Метко уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Черноморской операционной зоне продолжается блокирование судоходства, вражеские корабли держат под угрозой ракетных ударов почти всю территорию Украины.

"На четырех надводных кораблях и двух подводных лодках - 40 крылатых ракет типа "Калибр". Рядом с ними - два больших десантных корабля", - отметили в ОК "Пивдень".

Как сообщал УНИАН, ВСУ на Донбассе уничтожили более 20 единиц вражеской техники и сбили четыре беспилотника.

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