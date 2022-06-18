Новым командующим ВДВ России стал уроженец Донбасса.

В Кремле продолжают искать "крайних" в провальной войне в Украине. Так, командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации генерала-полковника Андрея Сердюкова уволили с должности за массовые потери в рядах российских десантников.

Об этом ссылаясь на собственные источники, сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Известно, что Сердюков, вероятно, руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, позже - с апреля по сентябрь 2019 года - возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе 2022 года под его руководством был введен в Казахстан контингент ОДКБ для подавления протестов.

"На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ в Украине, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом", – отмечают в ISW.

Отмечается, что именно под его руководством более 60% всех БТГр ВДВ РФ под Киевом были уничтожены, а после отступления, он отправил десантников, без возобновления боеготовности, на Харьковское направление, где за ВДВ окончательно закрепился новый девиз: "никто кроме нас, но мы после вас".

Андрей Сердюков был командующим Воздушно-десантными войсками РФ с 4 октября 2016 года, в мае 2017 года включен в санкционный список Украины.

По данным ISW, на смену Сердюкову назначили начальника штаба Центрального военного округа генерала-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.

Он родился в 1969 году в Моспино, что в Донецкой области. Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1992-1993 годы принимал участие в ликвидации конфликта в Приднестровье. В 1994-1995 годы участвовал в первой чеченской войне. В 1995 году получил звание Героя России. С 2017 года назначен начальником штаба Южного военного округа. С 2019 года возглавил штаб ЦВО.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что президент РФ Путин устроил "разнос" своим генералам: "... он очень сильно кричал на генералов, чем-то он был очень сильно недоволен, очень. Что-то они не сделали из того, что обещали. Я боюсь загадывать, но некоторые признаки происходящего меня обнадёживают", - отметил Арестович.

По данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла более 33 тысяч своих солдат в войне в Укаине.

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