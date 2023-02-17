Чтобы получить президентское помилование, российским заключенным вовсе не обязательно проводить на фронте полгода.

Завербованные в "Группу Вагнера" российские заключенные освобождаются из мест заключения на основе неопубликованных указов Владимира Путина о помиловании. Они издаются еще до отправки на фронт. Об этом заявил журналист Андрей Захаров.

Он отметил, что ранее и так всем было очевидно, что единственный легальный способ освободить преступника из тюрьмы на ранних сроках отбывания наказания — это помилование президента. Но теперь это подтвердилось благодаря сведениям из полицейской базы "ИБД-Ф", куда вносится информация о преступном прошлом граждан.

"Я попросил человека, имеющего доступ к ИБД-Ф, проверить пару зэков, которые засветились на видео с Пригожиным. (...) У обоих в ИБД-Ф стоит одна и та же пометка: "Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента "О помиловании", – рассказал журналист.

Видео дня

В качестве даты помилования указано 6 июля 2022 года. Однако в открытых реестрах указов президента РФ такого документа нет. Есть указы, датированные 5 и 8 июля, но между ними, судя по номерам, существует еще пять неопубликованных указов.

Журналист отмечает, что двое "вагнеровцев", которых он проверил по базе полиции, очевидно, не единственные, кто получил помилование для вербовки на войну в Украину.

"Пригожин, вербуя зэков, обещает им помилование через полгода, хотя юридически оно, похоже, оформляется до их отправки на фронт", – подчеркнул Захаров.

Это подтверждается еще и тем обстоятельством, что один из проверенных "вагнеровцев" потерял на фронте ногу и оказался на гражданке даже раньше оговоренных Пригожиным шести месяцев "контракта".

Участие российских заключенных в войне в Украине

Летом 2022 года владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин начал массово вербовать российских заключенных для участия в войне против Украины. При этом он обещал им помилование после окончания полугодичного контракта.

Согласно подсчетам фонда "Русь сидящая", в общей сложности Пригожин смог завербовать около 50 тысяч российских заключенных, однако около 40 тысяч из них всего за полгода боев были убиты, покалечены, взяты в плен или просто сбежали.

Российская правозащитница Ева Меркачёва в начале января сообщила, что на самом деле зэки получают помилование еще до отправки на фронт, но от них это скрывают, чтобы они не сбежали в Россию.

О том, что Путин лично милует заключенных для участия в войне, также заявлял его спикер Дмитрий Песков.

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