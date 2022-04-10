Беглый опальный политик вновь отметился провокационным заявлением.

Экс-нардеп, скрывающийся от следствия на территории РФ, Олег Царев призвал сбивать над Украиной самолеты с иностранными политиками.

Об этом он написал в российской соцсети "ВКонтакте".

Опальный Царев разразился после анонсированного визита в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Предлагаю сбивать в воздухе на обратном пути всех иностранных политиков, которые не начинают по прибытию в Киев свое интервью со слов: спасибо Владимиру Путину за возможность посетить Киев", - написал Царев.

Напомним, что с начала войны над Украиной не летают гражданские самолеты. В частности, Борис Джонсон добирался в Киев поездом из Польши.

Это не первое провокационное сообщение опального политика. Накануне он призвал оккупантов атаковать украинские вокзалы. Вскоре после этого РФ осуществила ракетный удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске. Погибло более 50 человек. Среди жертв трагедии были дети.

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