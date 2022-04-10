Накануне премьер-министр Британии совершил визит в Киев, где встретился с Зеленским. Как стало известно, Джонсон приехал в Киев поездом из Польши.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изменил свою официальную фотографию в Instagram. Сейчас его фото помещено в круг цветов национального флага Украины.

Соответствующий жест является знаком поддержки Украины в войне с Россией, который граждане используют по всему миру.

На поддержку Бориса Джонсона положительно отреагировали и в пресс-службе Верховной Рады.

Вместе с тем в собственном Twitter Борис Джонсон написал, что "украинцы имеют мужество льва. Президент Владимир Зеленский издал рев этого льва. Великобритания непоколебимо стоит на стороне народа Украины".

Накануне, 9 апреля, премьер-министр Великобритании совершил визит в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Как стало известно, Джонсон приехал в Киев поездом из Польши.

В дополнение к пакету финансовой и военной помощи Борис Джонсон записал обращение к железнодорожникам.

"Поздравляю, это Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства. Я на борту фантастического поезда Укрзализныци в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России. Я глубоко сочувствую вашим потерям и мысленно с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!" - сообщили в УЗ.

Напомним, Лондон готов на четкие шаги, которые помогут остановить российскую агрессию. В частности, Великобритания готова либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь нашей экономике устоять, и вместе с партнерами будет поставлять Украине оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию.

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