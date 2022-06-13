Боевик Пушилин сообщил, что с Бандурой они были "давно на связи".

Мэр временно оккупированного Святогорска Донецкой области Владимир Бандура стал предателем и перешел на сторону России.

Еще в мае он называл россиян оккупантами, но, как утверждается в Telegram-канале главаря оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина, в действительности все это время был "двойным агентом".

Боевик Пушилин сообщил, что с Бандурой они были "давно на связи".

За измену Украине городскому голове Святогорска сохранили должность, он теперь будет руководить оккупационной администрацией города.

Как сообщалось, ГБР на прошлой неделе открыло против городского головы Святогорское уголовное производство по статье "Государственная измена". Основанием стало то, что Бандура обвинил Вооруженные Силы в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры.

Также он заявил, что украинские военные "убивают священнослужителей и монахов, занимаются мародерством, грабежами", а президент Владимир Зеленский и его окружение обвинили "в нежелании капитулировать".

Как сообщал УНАИН, Святогорск временно перешел под контроль оккупационных войск РФ 7 июня.

Известно, что Владимир Бандура стал мэром Святогорска в октябре 2020 года, победив на выборах в качестве выдвиженца от ОПЗЖ. Теперь коллаборанту грозит как минимум тюремный срок.

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