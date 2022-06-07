Враг понес потери и отошел.

Сегодня, 7 июня, оккупанты совершили несколько атак в Луганской области. Они провели штурмы на Бахмутском направлении, в районе Светлодарска и возле Нагорного. Нападения были неудачными: ВСУ справились с обороной и уничтожили часть личного состава врага.

Информацией об этом поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины на своей официальной странице на Facebook.

"На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населённого пункта Камышеваха. Также, безуспешными оказались враждебные попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС", — сказано в свежей сводке от Генштаба.

Еще одно нападение оккупанты совершили возле Нагорного. Украинские защитники встретили врага огнем на поражение. В результате сражения противник понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что оккупанты медленно продвигаются в направлении трассы Бахмут-Лисичанск. Они стремятся окружить группировку украинских защитников на Луганщине. Арестович также спрогнозировал скорое окружение Славянска и потенциальное взятие Святогорска.

Тем временем в Северодонецке продолжаются уличные бои. Согласно заявлению аналитиков из Американского института изучения войны, контроль над городом часто переходит из рук в руки. По словам президента Владимира Зеленского, украинские защитники удерживают позиции. А решение об их отступлении из Северодонецка будет приниматься в зависимости от ситуации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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