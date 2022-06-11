Он подчеркнул, что украинские военнослужащие делают все для того, чтобы остановить наступательные действия оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия хочет разбить каждый город Донбасса.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Продолжаются очень жестокие бои на Донбассе. Ежедневно повторяю эти названия: Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славянск, многие-многие другие. Повторяю на совещаниях с военными, с дипломатами, в разговорах с представителями государств-партнеров. Россия хочет разбить каждый город Донбасса, каждый. И это не преувеличение. Как Волноваху, Мариуполь. Все эти руины в некогда счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов - это и есть все, что может дать Россия соседям, Европе, миру", - подчеркнул президент.

Он добавил, что это пожалуй "самый быстрый пример полной деградации любого государства - тот путь, который прошло российское государство за 107 дней".

"Украинские военные делают все, чтобы остановить наступательные действия оккупантов. Насколько это возможно. Насколько хватает тяжелого оружия, современной артиллерии - всего того, что мы спрашивали и продолжаем спрашивать у наших партнеров", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия имеет фобию свободы и хочет стереть все ассоциации об Украине, кроме войны.

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