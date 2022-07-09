Украинская разведка получила очередное доказательство равнодушия Путина к своим военным.

Командиры российских оккупантов приписывают количество личного состава, который идет в атаку, чтобы присваивать себе деньги.

Об этом говорится в перехваченном ГУР МОУ разговоре оккупанта, который так же объясняет, почему им перестали платить за полученные ранения.

"Сейчас начали уменьшать выплаты за ранения, в зависимости от тяжести. Путин понял, что это большой отток бабок", – жалуется рашист.

Напомним, в одном из недавних перехватов СБУ говорится, что оккупанты устраивают между собой пьяные перестрелки и продают технику. А в так называемой "ДНР" на войну мобилизовали 19-летнего парня со зрением минус семь.

Тем временем ВСУ "откобзонили" уже более 37 тысяч российских военных, которые пришли захватывать украинские земли.

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