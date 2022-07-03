"Суперкомандиры" напились и стреляли в сторону связистов, а в так называемой "ДНР" на войну мобилизовали 19-летнего парня со зрением минус семь.

Оккупанты устраивают между собой пьяные перестрелки и продают технику. Рашисты пьют, воруют и "воюют" сами с собой.

Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора военного с так называемой "ДНР", которую опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

Оккупант рассказал своей матери, что в их подразделение мобилизовали 19-летнего парня со зрением минус семь. Он стал снайпером. Впоследствии парень погиб, а его родители даже не получат никакой компенсации.

"Полкана (полковника) нашего посадили, Ставра. У нас в "ДНР" за то, что он десять КамАЗов наших продал куда-то. Мы были в Песках (разрушенный пригород Донецка). Нам этот Ставр гребаный говорил, что мы все тут сдохнем", - пожаловался рашист.

На этом "приключения" армии так называемой "ДНР" не заканчиваются. Рашисты напиваются и устраивают между собой стрельбу.

"Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, на стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хрен знает что. А потом прислушались - только один автомат стреляет. А сегодня информация - наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: Я вот успел лечь и слышал как над головой летало. Бросили гранату возле дома, осколком посекло. Взорвалась рядом с БК (боекомплект). Командиры", - рассказал оккупант.

Ранее УНИАН уже сообщал, что террорист Гиркин "разнес" путинский режим из-за недавних событий на фронте.

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