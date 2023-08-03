Огонь охватил 200 кв. м - почти половину цеха.

В российском Воскресенске под Москвой, где на днях был масштабный пожар, раздался мощный взрыв - там загорелся цех аккумуляторного завода.

Как сообщают российские Telegram-каналы, горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Пожару уже присвоен второй ранг опасности, однако официальной информации пока нет.

Сейчас на месте проводится эвакуация, туда едут спасатели. По словам местных жителей, пожар произошел на территории бывшего завода "Красный строитель" - там хранятся аккумуляторы.

Отмечается, что огонь охватил почти половину цеха - 200 кв. м из 500 кв. м всей площади помещения. Над местом пожара поднимаются клубы дыма, а "гриб" от него виден на дальнее расстояние.

Как пишет издание "Медуза", с места событий эвакуировали уже семерых человек. На складе имеются емкости с литием. Из-за этого для ликвидации огня используют пену.

Пожары в России - последние новости

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабной войны в Украине в РФ постоянно происходят пожары.

В мае в подмосковном городе Дзержинск вспыхнула масштабный пожар на территории местной ТЭС. Того же дня загорелся машиностроительный завод имени В. В. Чернышева, на котором изготавливают двигатели для самолетов МиГ.

Кроме того, в Свердловской области России из-за лесных пожаров загорелись склады с порохом.

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