Проблема воды в Крыму: оккупанты будут поставлять артезианскую воду

Такое решение поможет покрыть только одну шестую часть потребностей оккупантов.

Оккупанты решили включить к источникам водоснабжения аннексированного Крыма артезианскую воду из скважин.

Об этом сообщил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов, передает российский Интерфакс.

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«Мы завершили первый этап работ, который позволяет нам от село Вилино до площадки недалеко от Симферополя пригнать артезианскую воду. Это впервые за всю историю города...», – заявил он.

По его словам, такое решение поможет покрыть только одну шестую часть потребностей оккупантов.

Справка УНИАН. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняются из водохранилищ естественного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

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