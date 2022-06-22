Психолог утверждает, что в публикациях Медведева в соцсетях кроются довольно искренние эмоции человека, которого из года в год угнетали.

Экс-президент и премьер-министр РФ, а сейчас - зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, которого в народе называют "Димон, "Визир", "Айфончик", имеет черты маньяка.

К такому выводу пришла украинский психолог Елена Шершнева, проанализировав биографию Медведева. Свои доводы она озвучила на собственном YouTube-канале.

Специалист объяснила, что это связано с его ранним детством и выбором супруги в частности.

"14 сентября 65-го года в городе Ленинград родился мальчик Дима. Мама мальчика преподавала в пединституте, отец был уважаемым профессором. Дима был единственным и довольно поздним ребенком в семье. Поэтому интеллигентные родители возлагали на него самые большие надежды и Дима эти надежды с самого раннего детства выполнял", – говорит специалист.

По ее словам, Медведев все время тратил на учебу и был примерным, без вредных привычек, а свою супругу и единственную девушку своей жизни он встретил, будучи еще в первом классе. По словам психолога, столь примерное поведение является довольно странным.

"Это либо интроверт на грани с шизофрезоидным расстроствоим, либо тотальное угнетение своего "Я". Более того, что Медведев слушал хард-рок и хэвви-мэталл", – отметила Шершнева.

Она подчеркнула, что Светлана Медведева (девичья фамилия - Линник) - полная противоположность "Димону". Говорят, что она создала супругу все условия для политической карьеры.

"Дочь военного Светлана была уверенной и сильной и обладала твердым и властным характером. Таким образом Дмитрий снова попал в среду, где нужно было слушаться. А эмоциям давать выход разве что под рок-музыку", – считает Шершнева.

Психолог утверждает, что у Медведева не было собственных амбиций, но в определенный момент его карьера стремительно пошла вверх, что он объяснил "стечением обстоятельств", будучи простым преподавателем. Пройдя сравнительно легкий путь от преподавателя до президента, тем самым оправдывая ожидания своей жены, в частности, он стал только юридическим главой РФ. Чем была довольна не только его жена, но и сам Владимир Путин, которому удалось сохранить на троне свою власть.

В 2020 году Медведева отправили в "отставку" и тогда он ушел на 2 года в запой, из которого политика вывела война в Украине.

"Впервые в жизни он мог быть одновременно удобным и не сдерживать своей агрессии", – акцентировала эксперт.

Об этом, собственно, ярко свидетельствуют его посты в Telegram-канале. Там Медведев не скрывает ненависти к миру и угроз стереть всех, кто ему не по душе, с лица земли. Психолог утверждает, что в этих публикациях кроются довольно искренние эмоции человека, которого из года в год угнетали.

"Человека достаточно жестокого, агрессивного, кровожадного, но который был вынужден быть удобным, тихим, покорным. Человека, который больше не может сдерживать своих внутренних демонов. Похоже на портрет маньяка, не так ли? А Дмитрий Медведев таким на самом деле и есть. Угнетенный авторитетными родителями, непринятый сверстниками, руководствующий женой и своим политическим хозяином, пренебрежительный целой Украиной... Вместе с этим склонный слушать агрессивную музыку, призывать к ядерной войне и писать кровожадные посты о возвращении смертной казни и ненависти к загадочным "им", – резюмировала Шершнева.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина может прекратить свое существование за два года.

Вас также могут заинтересовать новости: