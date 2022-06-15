Вместе с тем в Москве уверены, что США будет безразлично на дальнейшую судьбу Украины.

Чем больше поддержки получает Украина от международных партнеров, тем больше истерики звучит со стороны Кремля. Так, экс-президент и премьер-министр РФ, а сейчас - зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев размечтался о том, что Украина исчезнет с карты мира.

Как написал он в своем Telegram-канале, произойдет это уже через два года.

К такому выводу Медведева натолкнула информация о желании Украины покупать у США по ленд-лизу сжиженный природный газ.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставок через два года. Иначе этой зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" – написал Медведев.

Кроме того Медведев выразил предположение, что США будет безразлично по поводу дальнейшей судьбы Украины, потому что там в первую очередь "обеспокоены судьбой России".

"Американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальные для них мелочи", – добавил Медведев.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально измененит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

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