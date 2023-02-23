В минуту просветления российский диктатор случайно сказал правду.

Российский диктатор Владимир Путин впервые за долгое время сказал правду – заявил, что его выступления очень трудно слушать.

Такое признание хозяин Кремля сделал возле Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, куда он пришел возложить венок по случаю российского "Дня защитника Отечества". Общаясь с участниками массовки, которую нагнали к церемонии, Путин вспомнил про свое недавнее послание к Федеральному собранию.

"Вы сказали про послание. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать — легче, чем слушать", — заявил Путин.

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Выступление Путина перед Федеральным собранием

21 февраля российский президент обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию (российскому парламенту) и народу. По большей части выступление было попыткой оправдаться за нападение на Украину.

Единственной более-менее значимой частью выступления стало заявление о решении приостановить участие России в договоре о ядерном оружии. На практике это означает, что РФ перестанет делится данными о своем оружии, как это предусмотрено договором.

Комментируя ядерные угрозы Путина и его выступление в целом, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что РФ уже стала общаться как террорист. По его словам, единственное отличие между РФ и террористами заключается в том, что террористы в масках, а в РФ даже не скрывают своих лиц.

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