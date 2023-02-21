Глава государства подчеркнул, что РФ уже стала общаться как террорист, а единственное отличие между РФ и террористами заключается в том, что террористы в масках, а в РФ даже не скрывают своих лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Россия общается как террорист.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместном с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони брифинге в Киеве, комментируя сегодняшнее послание президента России Владимира Путина и вероятность испытаний Россией ядерного оружия.

"Ну что можно сказать? Я не смотрел его обращение из-за того, что именно в это время происходили удары по Херсонщине. Пострадал 21 человек, 6 погибло", - отметил он.

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Зеленский выразил соболезнования близким и родным погибших.

Также президент подчеркнул, что именно для этого Украине нужна защита неба.

"По-другому пока защититься от государства-террориста невозможно. Но все впереди, и мы к этому готовимся. А что касается того, готовятся ли они к испытаниям (ядерного оружия - УНИАН). Ну мы же с вами взрослые люди. Этот человек сначала принял решение о каких-то запугиваниях, а потом уже связал это с какими-то месседжами от США и тому подобное. Это происходит постоянно. Серьезно уже на них никто не обращает внимание", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что РФ уже стала общаться как террорист.

"Разница только в том, что террористы в масках, а эти даже не скрывают своих лиц. Примерно так. Выступление этого человека было около двух часов, а атаковали и уничтожили инфраструктуру, убили людей наших они в течение одной. Вот что мы видим: что они говорят и что они на самом деле делают. Ну мы их дожмем", - добавил Зеленский.

Выступление Путина и террор РФ в это время

Как известно, сегодня во время выступления с посланием к Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин заявил, что Россия временно приостановила участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США (известный также как СНВ-3 или New Start).

Также русский диктатор заявил, что Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российской ядерного оружия.

Договор о стратегических наступательных вооружениях - это соглашение, ограничивающее ядерное вооружение между странами США и РФ. Условия договора ограничивают количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве. Это соглашение является одной из серии подписанных между странами документов об уменьшении ядерного потенциала и разоружении.

Во время выступления Путина оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Враг нанес удары по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детсаду, больнице, частным гаражам и автомобилям. Несколько домов были существенно повреждены. Также захватчики обстреляли рынок и остановку общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшнего обстрела оккупантами Херсона погибли шесть человек.

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