В России бизнесмены "понимают, что их заработок связан с крошками со стола хозяина", подчеркнул эксперт.

Историк, научный сотрудник Национальной академии наук Украины, военный Александр Алферов убежден, что российский диктатор Владимир Путин будет ликвидирован.

Главарь россиян перешел черту, российским элитам нужен другой лидер, потому что, по сути, их лишили бизнеса, они находятся под санкциями и сейчас могут зарабатывать только на внутреннем рынке - на газе и нефти, рассказал ученый в интервью "РБК-Украина". По его словам, бизнесмены в РФ "понимают, что их заработок связан с крошками со стола хозяина".

"Я просто убежден, что он будет ликвидирован. Вся российская система построена на том, что есть лидер-хозяин, и он начинает так себя чувствовать, что мешает элитам... скорее всего, Путин своей смертью не умрет", - считает эксперт.

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В РФ Путин находится во власти уже более 20 лет, и одним из главных его "достижений" можно назвать начало кровопролитной полномасштабной войны против Украины, которую он даже не назвал войной, а прикрыл термином "специальная военная операция". Очень много государств мира наказали РФ за агрессию против Украины - ввели серьезные санкции.

Полковник Вооруженных сил Украины - военный эксперт Петр Черник, считает, что российский диктатор может умереть в случае поражения страны-агрессора в украинском государстве.

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