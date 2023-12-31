Главарь России официально - преступник, отметил военный эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин может умереть в случае поражения РФ в Украине.

Главарь россиян нелегитимен со стороны международного права, рассказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в интервью "24 Каналу". "Банально, персонально в жизни Путина поражение в Украине - это его смерть. Он относительно молодой человек - ему в следующем году исполняется 72, а тираны имеют свойство жить и до 100 лет", - заявил собеседник.

Аналитик подчеркнул, что диктатор официально - преступник. "...Он знает, что его ждет в случае катастрофы. В Гаагу (город в Нидерландах, там находится, в частности, Международный уголовный суд, - Ред.) он не пойдет - это очевидно", - поделился мнением эксперт.

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Стоит отметить, что в середине марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Диктатора обвинили в причастности к незаконной депортации детей из Украины.

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Нынешний диктатор родился, по официальным данным, 7 октября 1952 года. Он уже более 20 лет находится у власти в России. Ему уже не раз приписывали различные смертельные заболевания, в том числе рак, но в Кремле такие сведения называли "ложными".

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, отставной адмирал Военно-морских сил США Джеймс Ставридис считает, что Путин плохо закончит - его могут свергнуть, как русского царя Николая II.

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