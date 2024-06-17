Оккупант попал в госпиталь с легким ранением, но оттуда уже не вышел.

На войне России против Украины был ликвидирован бывший депутат от путинской партии "Единая Россия" из Чувашии Владимир Дмитриев.

Об этом сообщает Astra. Оккупант сначала занимался сбором гуманитарной помощи. Однако потом Дмитриев пошел на войну против Украины добровольцем.

Отмечается, что оккупант был ликвидирован не на поле боя. Он попал в госпиталь с легким ранением, но оттуда уже не вышел.

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"По данным местных тг-каналов, он получил легкое ранение и попал в госпиталь, на который позже якобы совершил атаку беспилотник", – сказано в сообщении.

Ликвидация оккупантов в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине было ликвидировано 527 390 российских захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, 1080 оккупантов украинские военные уничожили в течение суток, 16 июня.

Среди ликвидированных военных РФ – сын российского военачальника Александра Лапина, Денис. В СМИ сообщали, что его могли уничожить во время удара HIMARS по командному пункту россиян в начале мая 2024 года.

Ранее украинский офицер и военный блогер, который отслеживает российские потери, Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщал о ликвидации в Украине командира зенитного ракетного дивизиона россиян подполковника Владимира Спиридонова, командира роты 331 пдп г. Кострома старшего лейтенанта Степана Логинова и других оккупантов.

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