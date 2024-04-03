Он воевал на стороне оккупантов с 2014 года.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, которые незаконно вторглись на нашу землю. В частности, был ликвидирован захватчик с позывным "Кобзон".

Об этом сообщает Nexta. Ликвидированного российского военного звали Владимир Митрофанов. Он воевал на стороне оккупантов с 2014 года.

Отмечается, что в машину с "Кобзоном" попал артиллерийский снаряд.

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Потери России в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине было ликвидировано 444 370 оккупантов. 710 захватчиков были уничтожены за прошедшие сутки.

В частности, в марте сообщалось, что на войне в Украине ликвидировали одного из командиров специального подразделения быстрого реагирования "Ахмат" российской Национальной гвардии. Известно, что это произошло на направлении Работино Запорожской области. В то же время имя и звание уничтоженного захватчика не раскрывают.

Ранее также сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован начальник разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслав Субботин (позывной "Выходной"). В сети говорят, что захватчик был уничтожен на Донбассе.

Стоит отметить, что российские оккупанты несут потери не только в личном составе, но и в технике. За более чем 2 года полномасштабной войны уничтожено 7 тысяч российских танков, более 13 тысяч бронированных машин и тысячи единиц другой техники.

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