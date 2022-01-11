Перед записью новогоднего обращения к россиянам у Владимира Путина произошел несчастный случай в туалете.
Об этом в эфире Эхо Москвы сообщил российский политолог Василий Соловей.
Пользователей сети насторожило пальто российского президента, которое во время записи странно облегло тело Путина.
Политолог выдвинул новую версию казуса, предположив, что у Путина, вероятно, произошел инцидент в туалете. Глава Кремля, заявил Соловей, упал в туалете и сильно ушибся.
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В прошлом году Путин "вышел" в новогодний эфир российского телеканала без головы.
Один из ответственных за выпуск видео случайно увеличил масштаб лица российского президента, из-за чего глава главы Кремля "вылезла" из экрана.
Через несколько минут трансляцию прервали и перебили эфир музыкой.
На телеканале "Путина без лица" объяснили техническими неполадками.