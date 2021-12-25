Автор законопроекта считает распад СССР "главной геополитической катастрофой XX века".

В Госдуму России внесли законопроект, в котором предлагают сделать 26 декабря "днем памяти о прекращении существования СССР".

Как пишет РБК, с такой идеей выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, родившийся в год распада СССР.

По его мнению, прекращение существования СССР стало главной геополитической катастрофой XX век, "которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве". В числе других последствий он перечисляет усиление стремления союзных республик "к государственному и экономическую суверенитету", рост коррупции и бандитизма, распространение безработицы.

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По мнению Чернышова, закрепление 26 декабря (в этот день СССР прекратил существование в 1991 году) в качестве особой даты увековечит память "о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России".

"Да, я действительно предложил такую инициативу. Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле", — заявил Чернышов.

Он отметил, что после развала СССР "многие не нашли себя в новой реальности, выросло число преступлений, а вместо одной страны образовались разделенные республики и большое количество национальных конфликтов".

"К сожалению, история для нас не учительница, а строгий надзиратель, который не прощает невыученных уроков. Такой серьезный день как разрушение этого великого государства мы должны закрепить, чтобы вспоминать об этой трагедии, проводить памятные мероприятия: образовательные, просветительские. Данной теме можно посвящать эфиры, рассказывать словами о событиях и обязательно о последствиях развала этой страны", - объяснил свою инициативу вице-спикер.

Отметим, многие эксперты не раз заявляли, что президент Российской Федерации Владимир Путин полон нездоровых амбиций и видит цель своей жизни в восстановлении Советского Союза, надеясь таким образом войти в историю. Они отмечают, что именно в разрезе восстановления СССР Путин и рассматривает бывшие советские республики, в том числе Украину. Для него СНГ - его вотчина, зона влияния, которая должна оставаться исключительно в орбите нового СССР.

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