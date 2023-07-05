Главарь "Вагнера" считает, что его мятеж был только положительным.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Санкт-Петербург. Настроение у него прекрасное.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, мятежник Пригожин считает себя "триумфатором".

"Пригожин в прекрасном настроении, весь пафосный, триумфатор", - сообщил источник.

Мятеж Пригожина

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал "Марш справедливости" до Москвы. Впоследствии он обвинил российских военных в нанесении удара по одному из лагерей своей ЧВК по приказу министра Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

На следующий день Пригожин заявил о захват боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону. Под вечер сообщалось, что мятежники якобы дошли почти до окраин Московской области.

Диктатор Владимир Путин публично обвинил Пригожина в измене. Однако до вечера, после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко, Пригожин остановил поход своих боевиков на Москву и приказал разворачиваться в полевые лагеря. "Вагнер" фактически выдворили в Беларусь.

Через несколько дней Путин поблагодарил свою армию и силы безопасности за то, что они якобы предотвратили мятеж.

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