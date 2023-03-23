Изначально пара планировала подарить останки украинского героя жене товарища Мангушева, которая очень хотела получить в коллекцию кости солдата ВСУ.

Супруга погибшего в Украине российского боевика Игоря Мангушева (позывной "Берег") рассказала, как они с мужем "раздобыли" череп украинского военного с "Азовстали", с которым террорист засветился на Лимоновских чтениях до своей ликвидации в Украине.

Подробностями "семейного дела" Татьяна Азаревич поделилась в интервью пропагандистскому RTVI. Она уточнила, что череп был реальный и похвасталась, что останки украинского солдата ей и Мангушеву удалось "подобрать" во время общей прогулки по руинам "Азовстали".

"Мы с Игорем гуляли по "Азовстал". Я увидела военную форму с синей изолентой, решила снять с нее шеврон с группой крови на память или как сувенир кому-нибудь. Среди русских военных - это нормальная практика. Украинцы тоже собирают. Потянула и тут вывалились из формы кости и череп", - рассказала она.

Азаревич отметила, что изначально они с мужем хотели подарить череп украинского героя жене товарища Игоря: "Он взял этот череп, жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца", - заявила Татьяна.

На встречный вопрос СМИ, почему позже Мангушев выступил с черепом воина ВСУ на Лиманских чтениях она отметила, что Игорь "загорелся" этой идеей спонтанно перед мероприятием.

"Игорь загорелся, что должен выступить с черепом. Он побежал в машину, надел перчатки, взял череп. И, собственно, дальше вы все знаете. Я уже тогда поняла, что это закончится каким-то скандалом", - резюмировала вдова Мангушева.

Выступление Мангушева с черепом "азовца" и его ликвидация

Отметим, что на территории Украины боевик Игорь Мангушев скончался 8 февраля 2023 года в городе Стаханов (Донецкая область). Обстоятельства его смерти до конца неизвестны. 4 февраля в сети появились кадры, на которых Мангушев лежит в бессознательном состоянии с прострелянной головой. Ранее его супруга высказывала версию о том, что его могли прикончить свои же.

На территории РФ Мангушев отметился особой пропагандисткой ролью в российском обществе и основал неонацистское движение "Светлая Русь".

28 августа 2022 года он со сцены провозгласил антиукраинскую речь перед местными боевиками "ЛНР/ДНР". При этом он держал в руках якобы череп украинского воина с завода "Азовсталь" (предприятие, которое уничтожила российская армия в Мариуполе). Это вызвало международный скандал.

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