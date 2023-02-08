Игорь Мангушев в свое время выступал на сцене с якобы "черепом азовца".

Российский террорист Игорь Мангушев умер в больнице после того, как 4 февраля получил ранение в Луганской области.

По данным российских СМИ, Мангушев последние дни своей жизни провел в коме, а шансов выжить после ранения в голову практически не было. Факт смерти подтвердил товарищ Мангушева Аким Апачев.

Мангушеву было 36 лет. 4 февраля в сети появились кадры, на которых рашист лежит без сознания с простреленной головой. Жена Мангушева считает, что ее мужа казнили его же друзья по военной службе на фоне какого-то конфликта.

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Кто такой Игорь Мангушев и чем он известен

Мангушев (позывной "Берег") - российский неонацист, основатель движения "Светлая Русь". Он также работал пропагандистом и политтехнологом.

В своих соцсетях Мангушев регулярно призывал убивать украинских детей и весь украинский народ в целом.

Летом прошлого года Мангушев со сцены провозгласил антиукраинскую речь перед единомышленниками, держа в руках якобы череп воина "Азова". Украина обращалась в ООН по поводу этого инцидента.

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