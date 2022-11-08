Россияне сообщали, что потеряли за четыре дня "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести".

Рашистские пропагандисты критикуют Минобороны России за преуменьшение потерь во время наступления оккупантов на Павловку Угледарского направления.

"Военкор" Алексей Суконкин признался у себя в Telegram, что озвученные Минобороны России цифры по погибшим бойцам 155-й бригады морпехов не соответствуют действительности.

"По словам непосредственных участников, они (потери - УНИАН) значительно больше, чем те 1 и 7%, которые озвучивали Минобороны.Могу сказать по танкам, но если промолчу еще денек, то возможно, говорить больше будет не о чем", - жалуется пропагандист.

Далее Суконкин открыто пригрозил российскому командованию.

"Через несколько дней все затихнет, и многие мобилизованные, кто остался в живых, будут выведены туда, где есть связь. Вот тогда информационный армагеддон и начнется", - написал он.

"Военкор" намекнул, что среди мобилизованных "есть далеко не простые люди", которые "безусловно зададут командованию очень неудобные вопросы".

Накануне Институт изучения войны подтверждал, что положение россиян в Павловке под Угледаром "ужасное".

Потери россиян на Угледарском направлении

Накануне ряд рашистских блогеров опубликовали письмо 155-й бригады ВС РФ, в котором военные жаловались на свое командование, кинувшее их, по словам самих оккупантов, в бесперспективное наступление в Павловке.

Морпехи писали, что их "бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того, чтобы Мурадов заработал бонусы перед (главой Генштаба РФ) Герасимовым".

Россияне также сообщали, что потеряли за четыре дня "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести".

В ответ в Минобороны РФ заявили, что наступление морских пехотинцев эффективное, а потери "не превышают 1% боевого состава": "За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй".

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что "Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов - они гибнут сотнями ежедневно".

Вас также могут заинтересовать новости: