Оба позорно погибли на территории Украины в статусе оккупантов.

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов. Иногда удается ликвидировать нескольких захватчиков из одной семьи. В частности, недавно ВСУ отправили в ад братьев-оккупантов Виктора и Николая.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", о ликвидации братьев-оккупантов сообщила в социальных сетях их сестра.

"Мои братья Виктор и Николай. Больше их нет с нами. Они защищали родину", - написала сестра захватчиков.

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"Штирлиц" отметил, что не может понять какая у оккупантов "родина" в Украине. Впрочем, он считает хорошей новостью то, что "зажмуренных" оккупантов становится больше.

Потери РФ на войне в Украине: актуальные данные

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 134 100 человек. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 900 российских оккупантов.

Кроме того украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по сосредоточению российских захватчиков, еще уничтожен вражеский вертолет, штурмовик и два беспилотника.

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