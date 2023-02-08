Кроме того, украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по сосредоточению российских захватчиков, еще уничтожен вражеский вертолет, штурмовик и 2 беспилотника.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удары по позициям зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Также украинские защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеские БПЛА типа "Орлан". Кроме того, украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.

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В то же время в течение суток противник нанес 8 ракетных ударов, 5 из которых - по гражданской инфраструктуре города Харьков, и 21 авиационный удар. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаевщины и Херсонщины. Повреждены жилые дома.

Как заявили в Генштабе, высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступления на пяти направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Купянском и Новопавловском.

Общие потери РФ в Украине составляют 133190 противников. Кроме того, ликвидированы более 290 вражеских самолетов. Также уничтожено более 1950 БПЛА противников.

По данным FT, ВСУ ежедневно "выстреливают" годовой запас артснарядов европейской страны в мирное время.

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