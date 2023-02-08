Около 50 человек вошли в состав бригады "Пятнашка" в "ДНР".

С начала вторжения в Украину добровольцами на войну ушли несколько десятков байкеров из клуба "Ночные волки".

Члены "Ночных волков" вступают в интернациональную бригаду так называемой "ДНР" "Пятнашка". Этой же бригаде "Ночные волки" отправляют гуманитарную помощь, пишет канал The Moscow Times.

Байкер Андрей Мищенко, воюющий на Донецком направлении, рассказал, что в Украине воюет взвод из "Ночных волков", то есть около 50 человек - все они вошли в состав бригады "Пятнашка" в "ДНР".

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На фотографии мотоциклетного взвода "Ночных волков" корреспондент издания насчитал 21 человека. При этом общая численность клуба - около 5 тысяч человек, это подтвердили два источника редакции в байкерской среде.

По их словам, на пике популярности количество байкеров было выше, однако часть людей покинула клуб после конфликтов с его лидером Александром Залдостановым. Таким образом, сейчас в Украине воюет около 1% от общей численности клуба, хотя "Ночные волки" с 2014 года активно выступали за присоединение украинских территорий к России.

Потери РФ на войне в Украине: детали

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 900 российских оккупантов. Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 134100 человек, из которых 910 уничтожено за прошедшие сутки.

Кроме того украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по сосредоточению российских захватчиков, еще уничтожен вражеский вертолет, штурмовик и два беспилотника.

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