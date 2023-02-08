Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 134 100 лица.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 900 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 134100 человек, из которых 910 уничтожено за прошедшие сутки

Кроме того, враг потерял:

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танки - 3 253 (восемь за сутки);

боевых бронированных машин - 6 458 (15 в сутки);

артиллерийских систем - 2 236 (четыре за сутки);

реактивные системы залпового огня - 461;

средств противовоздушной обороны - 228 (одну за сутки);

самолетов - 295 (один за сутки);

вертолетов - 285 (один за сутки);

беспилотник оперативно-тактического уровня - 1961 (три за сутки);

крылатых ракет - 796;

кораблей/катеров - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 5112 единиц (пять за сутки);

специальной техники - 211 единиц (три за сутки).

Ситуация на фронте по состоянию на 8 февраля - что известно

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районе 22 населенных пунктов - Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Оріхово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Спорный, Выемка, Бахмут, Красная Гора, Парасковиевка, Ивановское, часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

Кроме того украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по сосредоточению российских захватчиков, еще уничтожен вражеский вертолет, штурмовик и два беспилотника.

В то же время в течение суток противник нанес восемь ракетных ударов, пять из которых - по гражданской инфраструктуре города Харьков, и 21 авиационный удар. Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаевщины и Херсонщины.

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