В арендованной им квартире нашли взрывчатку для изготовления взрывчного устройства.

В российском Тамбове арестовали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке взрыва в одном из зданий социальной сферы города.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на местное управление Следственного комитета.

Юного злоумышленника задержали 23 декабря.

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"В арендованной им квартире были изъяты взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению. Следственным управлением СК России по Тамбовской области в его отношении возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ", - говорится в сообщении.

Злоумышленник - учащийся колледжа, в качестве орудия для взрыва планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в интернете.

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Автор: УНИАН