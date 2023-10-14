Николай Кобринец возглавлял один из важнейших департаментов российского МИДа.

В Турции скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец. Как пишет турецкое издание NTV, его нашли мертвым в своем гостиничном номере в Стамбуле.

По информации журналистов, Кобринец приехал в Стамбул для участия во встрече послов. Около 14:00 в четверг 61-летний дипломат отправился в свой гостиничный номер и больше из него не выходил. Когда он так и не появился на запланированной встрече утром следующего дня, его коллеги пытались до него дозвониться, но тщетно. Тогда его и нашли мертвым в гостиничном номере.

"Согласно предварительным расследованиям коронера, прокурора и следственных групп, считается, что дипломат умер от сердечного приступа", – пишет издание.

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МИД России опубликовал некролог на Кобринца, но причина смерти там не указана.

Загадочные смерти российских топ-чиновников

Как писал УНИАН, топ-менеджеры российских государственных компаний и высокопоставленные чиновники РФ начали массово умирать загадочным образом в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Например, в апреле 2022 года в квартире в Москве нашли тела 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летней жены и 13-летней дочери. В полиции считают, что он застрелил жену и дочь, а потом убил себя.

Через несколько дней после этого в Испании на курорте Льорет-де-Мар нашли мертвым бывшего топ-менеджера "Новатэк" Сергея Протосеню вместе с женой и дочерью.

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