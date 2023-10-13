Эрдоган призывает пропустить гуманитарную помощь в сектор.

Турция назвала требование Израиля о быстрой эвакуации мирного населения сектора Газа на юг совершенно неприемлемым.

"Заставлять 2,5 миллиона жителей Газы, которые уже несколько дней подвергаются неизбирательным обстрелам, лишены электричества, воды и пищи, мигрировать на крайне ограниченной территории является явным нарушением международного права и не имеет места в гуманности", - говорится в заявлении турецкого Министерства иностранных дел.

Они призвали Израиль "немедленно исправить эту серьезную ошибку и прекратить жестокие и тотальные действия против гражданского населения в Газе".

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган во время речи в Стамбуле заявил, что первый самолет с турецкой помощью прибыл в Египет. Он призвал Израиль разрешить доставить гуманитарную помощь через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах.

Также Эрдоган пообещал в дальнейшем отправлять помощь в Газу в сотрудничестве с Египтом, отметив, что Турция продолжает вести переговоры с целью освобождения заложников и поиска решения кризиса, пишет Reuters.

Эвакуация из сектора Газа: что известно

Как известно, сейчас мир находится в ожидании возможной наземной операции израильской армии.

ЦАХАЛ хочет, чтобы все палестинское население севера сектора Газа эвакуировалось в его южную часть в течение 24 часов. В ответ боевики ХАМАС уже призвали людей не уезжать, а оставаться в своих домах.

Офицер агентства ООН по делам палестинских беженцев в Газе сообщила журналистам, что сейчас там царит хаос. В палестинском Красном Кресте уверяют, что такое большое количество людей нельзя безопасно эвакуировать в короткие сроки.

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