Это первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна, его открыли в июне 2023 года.

В городе Шахты Ростовской области загорелся передовой завод по производству полимеров "Авангард", который открыли меньше года назад.

Как сообщает администрация города Шахты, после взрыва, который прогремел около 11:30 по местному времени, на предприятии начался пожар на площади до 1 тыс.кв.м. Впоследствии пожар удалось локализовать на площади 360 кв. м, но тушение осложняет высокая нагрузка.

Сначала власти сообщали, что пострадали два человека – мужчина и женщина, они госпитализированы. Впоследствии тг-канал База сообщил о 9 пострадавших. По данным источников, 3 человека получили ожоги, у одного диагностирована контузия, остальные получили переломы и раны.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что версия атаки беспилотника на предприятие не подтверждается.

"По данным военных, ПВО в это время не работало", - написал он.

Российские власти заявили, что предварительная причина возгорания на полиэфирном заводе в Ростовской области — короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

В то же время очевидцы в соцсетях выкладывают видео пожара и подтверждают громкий взрыв на предприятии.

Горящий завод "Авангард" — это первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна, его открыли в июне 2023 года. Глава региона назвал его "импортозамещающим производством".

Пожары в России

13 января пожар на питерском складе Wildberries охватил половину объекта: 50 квадратных метров из 100. На момент ЧП там находилось около примерно 1200 работников. Ущерб от пожара в компании оценили в 15-17 млрд рублей.

Также сообщалось, что в России противники путинского режима в очередной раз сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области. В результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано.

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