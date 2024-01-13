На момент возгорания на складе работали около 1200 человек, но эвакуировали всех через маленькие двери.

В РФ во время эвакуации рабочих из горящего склада Wildberries, который находится под Питером, намеренно закрыли ворота, через которые могли выбежать люди.

Об этом сообщают российские паблики со ссылкой на слова сотрудника склада. По его словам, возгорание могло начаться из-за замыкания. Он отметил, что на складе воняло женной проводой с самого утра, а потом сработала пожарная тревога, однако ее отключили и все продолжили работать, рассказал мужчина.

Перед этим, утверждает рабочий, в новой части склада недавно проложили новую проводку, вот именно она, по его мнению, и могла воспламениться, потому что была сделана некачественно.

По его словам, эвакуация проходила в сильной давке. Он также рассказал, что в одном из помещений склада закрыли ворота, через которые могли выбежать люди, но их закрыли, чтобы огонь не распространялся на остальную часть помещений. Работников, которых на момент возгорания на складе было около 1200 человек, выводили через маленькую дверь, рассказал он.

Пожар на складе под Питером

Сегодня утром стало известно, что под Питером в Шушарах возник сильнейший пожар на складе Wildberries. Предварительно, возгорание началось в одном из помещений с холодильным оборудованием. Со слов очевидцев, огонь расходился по объекту молниеносно. В настоящее время о пострадавших и погибших ничего не известно.

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