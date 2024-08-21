В Брянской области отчитались о сбитии 15 беспилотников.

Ростовская, Белгородская и Брянская области оказались под атакой, местные жители сообщают о громких взрывах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что около 01:00 противовоздушная оборона сбила на западе региона ракету. "По предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет", - добавил он.

В сети публикуют фото и видео пожара в городе Новошахтинск. Утверждается, что в результате атаки сгорело поле. "Вероятно, хотели ударить по нефтезаводу после атаки на Пролетарск", - пишет канал "Это Ростов".

Видео дня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. "Информации о пострадавших и разрушениях в данный момент нет. Все оперативные и аварийные службы работают", - добавил он.

А глава Брянской области Александр Богомаз заявляет, что этой ночью над регионом выявили и уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Удар по нефтебазе в Ростовской области

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 августа беспилотный летательный аппарат атаковал склад с дизельным топливом в Пролетарске, начался масштабный пожар.

20 августа в российских экстренных службах сообщали, что огонь не утихает, площадь возгорания возросла до 10 тысяч квадратных метров.

Вчера вечером стало известно, что на объекте взорвалась еще одна цистерна. Согласно данным СМИ, к тушению привлекли два пожарных поезда, три самолета Ил-76 и 600 пожарных.

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